Laarne zet pioniers van 20ste vrijdagmarkt in de bloemen

Tijdens deze feestelijke editie van de markt zorgde het lokaal bestuur voor gadgets en grime voor de kinderen, livemuziek met het trio Almost Blue en een hulde aan de initiatiefnemers die in 2002 de eerste markt op poten zetten. “Het was Albert Van Rysselberghe die samen met de betreurde en overleden schepen Frank Van Imschoot die het initiatief nam om een marktcomité op te richten. Vandaag is de markt nog steeds succesvol en staan hier sommige marktkramers al twintig jaar”, zegt schepen Jasmien Jacques. Het was de Claudine, de weduwe van Frank, die de bloemen in ontvangst nam. Ook de Laarnse handelaars uit de buurt boden een speciaal marktaperitief, -menu of –gebakje aan.