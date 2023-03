Laarne wil het wereldrecord hinkelspel verbreken op buitenspeeldag: ”De lat ligt op 2 kilometer”

Sylvie en Michael 15 jaar in Restaurant Geuzenhof: “Klanten werden vrienden en ons ‘Blind Getrouwd’ koppel komt nog jaarlijks langs”

Sylvie Van Hootegem en Michael De Koninck staan binnenkort 15 jaar aan het roer van het culinaire restaurant Geuzenhof in de schaduw van Het Geuzenkasteel in Massemen. In die tijd zagen ze in hun feestzaal ruim 400 trouwkoppels passeren, waren er ontelbare feesten. Ook Nicolas en Evelien, die er ‘blind’ huwden in 2017, zijn er nog vaste klanten. “We hebben een boek vol anekdotes maar niet allemaal voor publicatie vatbaar.”