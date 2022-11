Laarne engageert zich als Pleegzorg gemeente: “Een uiting van respect voor pleegouders”

In Vlaanderen zijn zo’n 4.000 pleeggezinnen. Maar toch zijn er nog heel wat kinderen en jongeren uit een moeilijke thuissituatie en volwassenen met een beperking die een warme thuis zoeken. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. De vraag is jammer genoeg groter dan het aanbod. Daarom zoekt Pleegzorg Oost-Vlaanderen pleeggezinnen voor kinderen en jongeren en gastgezinnen voor volwassenen met een beperking.

In dat kader wil Laarne zich engageren. “Iedereen is welkom in Laarne en zeker ook elk kind dat extra zorg nodig heeft omdat het niet terecht kan in de eigen gezinssituatie. Daarom willen we extra ondersteuning bieden aan pleeggezinnen”, zegt schepen van Sociale Zaken Hilde Nobels (N-VA).

Volledig scherm De gemeente Laarne is pleegzorg gemeente. © Didier Verbaere

Quote Dit label is niet louter symbolisch maar ook een uiting van respect aan alle pleeggezin­nen Johan Van der Sypt, directeur Pleegzorg Oost-Vlaanderen

De gemeente ontving officieel het label Pleegzorg gemeente en een aantal pleeggezinnen ontving ook een geschenkpakket van het lokaal bestuur. “Dit label is niet louter symbolisch maar ook een uiting van respect aan alle pleeggezinnen. Het blijft een zwaar engagement om iemand op te vangen en alle steun is welkom”, zegt algemeen directeur Johan Van der Sypt van Pleegzorg Oost-Vlaanderen. “Ik kom uit een gezin dat zich inzette als pleeggezin en ik had in de loop der jaren een 20-tal pleegbroers en -zussen. Later ging ik professioneel aan de slag in de pleegzorg. En 6 jaar geleden ben ik zelf pleegouder geworden van een baby van enkele maanden. De liefde was meteen grenzeloos”, getuigt Elisah uit Kalken.

Volledig scherm Elisah is pleegzorg mama in Kalken. © Didier Verbaere

Maatregelen

In de toekomst wil Laarne een aantal maatregelen nemen om pleegzorg te ondersteunen. “Dit kan onder meer gaan om logistieke ondersteuning, bekendmaking in het kader van werving van nieuwe kandidaat pleegouders, maar ook op beleidsmatig vlak ter ondersteuning van bestaande pleeggezinnen. De concrete plannen zullen nog in 2022 verder uitgewerkt worden in samenwerking met Pleegzorg Oost – Vlaanderen.”

