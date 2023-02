Laarne eert zijn sportiefste en verdienstelijke inwoners op Gala van de Gouden Leeuw

Laarne Miserabele jaren naar aanleiding van 45ste verjaardag Kattenheye

Naar aanleiding van het 45-jarig bestaan speelt Toneelgroep Kattenheye Miserabele Jaren in een regie van Marianne De Beul. Je kan ook kiezen voor een voorstelling met warm buffet tijdens de pauze in Zaal Skala in Kalken. Dit familietheater wordt gebracht door meer dan 70 acteurs en figuranten.

28 januari