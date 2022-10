Laarne daagt gemeentes uit in 10.000 stappen-clash

In een 10.000 stappen-clash gaat het personeel de uitdaging aan om zoveel mogelijk te stappen, fietsen en sporten. Wie gemiddeld de meeste stappen zet in november, wordt eindlaureaat en krijgt de beker. “Sporten is gezond maar ook stappen zetten, eens wandelen, spelen met de kinderen, met de fiets naar het werk en de trap nemen, zijn al voldoende stappen naar een gezonder leven”, legt Gorik Zelderloo van Gezond Plus uit. Bewegingscoach Renzo Frulleux gaf ook een aantal nuttige tips in een eerste confrontatie tussen de gemeenets.