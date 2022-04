KWB Kalken geeft uiteenzetting bij historische locaties fietstocht

Vorige herfst organiseerde KWB een historische fietstocht een de hand van QR-codes en een google-app voor de bewegwijzering. Die info wordt nu belicht op een historische avond aan de hand van een powerpresentatie met foto’s en andere documentatie. Je kan de fietstocht dus nog eens overdoen maar vanuit een luie stoel in het zaaltje in de Peperstraat.

Nico Van De Velde en André Van De Sompel zorgen voor een geanimeerde uiteenzetting rond de tien Kalkense historische aandachtspunten met geschiedkundige informatie. Het gaat onder meer over het dorpsplein in Kalkendorp, garage Crabeel in de Koffiestraat, de villa van Gustaaf Piens in de Koffiestraat, de Drapstraat en de Scheestraat, het schooltje van Gabriël Van den Abbeele op de wijk Hussevelde, estaminet In Den Bouw en Wijngoed Fortune in de Zomerstraat, wijk Eesvelde: garage Pikhaus en de rapenslag, de stelplaats van De Lijn, de Blauwe Steen op het Vaartplein, de molensite en kapel langs de huidige Nerenweg.