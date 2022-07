Kunstcollectief Lak@rt brengt Art Nouveau in Kasteel van Laarne

Laarne Wagen crasht tegen boom in Melle­straat en duikt gracht in

In de Mellestraat in Laarne is woensdagavond omstreeks 20 uur een wagen tegen een boom gecrasht en nadien in de gracht beland. De bestuurder moest door de brandweer uit zijn BMW worden ontzet maar kwam er al bij al goed vanaf.

21 juli