KSA zamelt meer dan 1250 euro in voor goede doel

“Het voorbije weekend stonden we op de jaarlijkse kerstmarkt in Laarne. Hamburgers, pintjes, glühwein en chocomelk werden er verkocht ten voordele van het goede doel. We bleven als allerlaatste kraampje open en zo zorgden we voor een totale winst van 925 euro”, zegt Florian Aelvoet van de hoofdleiding.

“Op hetzelfde moment was het oudercomité druk in de weer om verse wintersoep te maken. Een 75-tal liter soep werd verkocht, goed voor een winst van 352 euro. Samen is er dus dit weekend maar liefst 1.277 ingezameld, die gelijk zal verdeeld worden over de goede doelen die we dit jaar steunen: Pleegzorg Oost-Vlaanderen en Welzijnszorg.”