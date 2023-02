Kinderen Sint-Macharius maken missie van propere school en omgeving

De Galische Hoeve betreurt uitspraken eindredac­teur ‘Het verhaal van Vlaanderen’: “Onze reconstruc­tie is historisch correct”

Over het televisieprogramma ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ en is heel wat gezegd en geschreven. Rechts propaganda volgens de ene, een onvolledige waarheid volgens de andere. Ook Angela Pisani, directeur van het museum de Gallische Hoeve in Destelbergen, heeft enkele bedenkingen bij het programma en betreurt dat de makers geen contact met het museum opnam. “Onze reconstructie is nochtans historisch correct.”

2 februari