Jeugdhuis Sjatoo viert 25ste verjaardag met stevig feestje

Destelbergen Lopers start to run-groep onderhou­den samen hun conditie

In Destelbergen kon je in mei en juni een Start to Run-lessenreeks volgen. Vanaf dinsdag 6 september start een nieuwe reeks. Het is een onderhoudstraining voor mensen die in mei reeds deelnamen of voor wie over een minimale basis loopconditie beschikt.

2 september