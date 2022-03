Jeugdherberg De Valk zal dienstdoen als opvang voor 80 Oekraïense vluchtelingen

Jeugdherberg De Valk staat al 3 jaar leeg. Samen met de diensten van de Vlaamse Overheid bekijkt de gemeente Laarne de mogelijkheden om er Oekraïense vluchtelingen onder te brengen. Er is plaats voor 80 personen. “Als gemeentebestuur zijn we blij dat minister Zuhal Demir de steun verleent om de gebouwen ter beschikking te stellen als tijdelijke opvanglocatie. Vorige week werden daar al de nodige contacten voor gelegd, waarbij we sinds zondag een informeel go kregen”, zegt burgemeester Andy De Cock (Open Vld) van Laarne.

“Toerisme Vlaanderen heeft ons bevestigd dat ze zo snel mogelijk het gebouw wil klaarstomen om ingericht te worden als noodopvang voor gevluchte Oekraïners. De taak van de gemeente zal zich dan vooral situeren binnen het logistieke, operationele en coördinerende. Hiervoor werken onze medewerkers van onder meer Sociale dienst en Burgerzaken aan een draaiboek. Zo kunnen we heel snel schakelen zodra het gebouw klaar is. Het is zeker niet uitgesloten dat we binnenkort hulp en ondersteuning zullen vragen van onze inwoners. Daarover hoort u meer zodra alles in kaart is gebracht”, besluit de burgemeester.