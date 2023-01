James maakt rentree bij Hoek, Vereecke valt uit

Seppe Vereecke was zaterdag als rechtsback geposteerd. Zo’n vijf minuten voor rust raakte hij echter weer geblesseerd aan zijn rechterknie. In een poging de bal te blokken aan de zijlijn kreeg hij opnieuw last. ,,Het is even afwachten hoe de reactie is’’, zei de verdediger na afloop. ,,Ik heb er in elk geval minder last van dan destijds.’’