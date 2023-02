Internationale award voor huwelijksfoto van Rani en Evelynn: “Eerste inzending en meteen prijs"

Björn De Clercq uit Laarne is een gepassioneerd huwelijksfotograaf met een pak ervaring en actief sinds 2009. De laatste vier jaar profileert en specialiseert hij zich in huwelijksreportages en werd ook lid van Wedisson, een wereldwijd collectief met meer dan 45.000 huwelijksfotografen in haar rangen.

Een foto die hij nam op het huwelijk van Rani en Evelynn in het Kasteel Coninxdonck leverde hem een internationale erkenning op. Dat hij onderscheiden werd met een Award met zijn huwelijksfoto, deed hem spontaan een vreugdedansje plegen. Hij mag zich ook een jaar lang als MyWed Pro profileren. “Het is mijn eerste inzending en meteen een internationale prijs en daar ben ik best fier op”, zegt Björn. “Dit is een leuke erkenning als huwelijksfotograaf. Ik hoop er dit jaar nog meerdere te behalen om me zo te nestelen in de top 10 van België. Fotografen uit meer dan 50 landen doen hier aan mee. Het is dus een hele eer dat ik in het lijstje terecht kom”, besluit Björn. Meer info op zijn website www.vimo.be.