Inleeftochten over de Groote Oorlog

Britse ambassa­deur volgt lentecon­cert van ‘t meziek mee in Berlare: “Uniek bezoek aan gemeente”

Hoog bezoek zaterdagavond in CC Stroming in Berlare. Martin Shearman, de Britse ambassadeur, zakte naar Berlare af om er het lenteconcert van ‘t Meziek mee te volgen en ook de boekvoorstelling van Harry De Paepe. Het was de schrijver, die een voorliefde heeft voor Engeland, die de Britse ambassadeur uitnodigde na een gesprek vorig jaar. “Ik ben heel blij dat de ambassadeur hier aanwezig was", zegt Harry De Paepe.