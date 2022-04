Infoavond omtrent opvang vluchtelingen in Jeugdherberg De Valk

In eerste instantie zal Laarne, dankzij Toerisme Vlaanderen, voor een collectieve opvang zorgen in jeugdherberg De Valk . Pas nadien zullen er ook vluchtelingen bij gezinnen thuis worden ondergebracht. Intussen werd een oproep gelanceerd voor het schenken van hulpgoederen om De Valk klaar te stomen. Maar er zijn ook helpende handen nodig. Daarom zijn alle geïnterneerde en geëngageerde mensen welkom op een informatiesessie op maandag 11 april om 19 uur in de Grote Raadzaal op de vierde verdieping in het gemeentehuis. Je krijgt er algemene informatie over de toewijs van vluchtelingen in De Valk, informatie over de taken die je als vrijwilliger kan opnemen en praktische organisatie van het vrijwilligerswerk.

De gemeente is ook op zoek naar een betrouwbare, fijne persoon of koppel die de taak van (inslapende) woonassistent(e)/ conciërge op zich kan nemen tijdens de avond- en nachturen en in weekends. Hij of zij krijgt een volwaardige woonst kosteloos ter beschikking in De Valk. Info bij de vrijwilligerscoördinator via oekraine@laarne.be of op 09/365.46.26. Voor de infoavond schrijf je best op voorhand in via www.laarne.be.