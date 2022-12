In Laarne beleven sporters meer: gemeente scoort 100%

Wetteren/Laarne/Wichelen/Merelbeke/Destelbergen/Lochristi Merelbeke heeft meest actieve werkplek in 10.000 stappen clash

Het gemeentepersoneel van Merelbeke heeft de 10.000 stappen competitie gewonnen en wandelde of fietste gemiddeld 11.016 stappen per dag. De gemeente Laarne had haar buurgemeentes uitgedaagd in de clash van Logo Gezond+.

13:15