IN BEELD. Kerstmagie dompelt Kasteel van Laarne onder in magische sfeer

Eén jaar na de corona-editie zonder acteurs kan er in het Kasteel van Laarne weer volop gespeeld worden met acteurs. Tijdens een wandeling door de historische waterburcht krijg je in tal van kamers het verhaal van Kerstmagie op zijn kop! En er is ook veel interactie met het publiek, zo bleek. De bezoekers mogen meehelpen bij een verstrooide professor of met het openen van een magisch boek, en meezingen om ‘het hart van Kerstmagie’ weer aan het kloppen te krijgen. Of dat lukt, ontdek je de hele maand lang in het Kasteel van Laarne.