Hevige rookontwikkeling door zelfontbranding vodden met verf en vernis

De brand ontstond in een nieuwbouw- of renovatiewoning aan de Oostremstraat 5 in het centrum van Laarne. Omstreeks 22.30 uur merkten getuigen zwarte rook op aan de woning en verwittigden de hulpdiensten. De brandweer drong de woning binnen en kon de brandweer snel lokaliseren en blussen in de keuken. “Het ging om een hoop vodden op de vloer van de keuken. De eigenaars zijn bezig met vernis- en verfwerken in de woning en de vodden vatten door zelfontbranding vuur. Er is vooral rookschade” zegt brandweerofficier Romain Van Bever. De woning werd na de bluswerken grondig verlucht.