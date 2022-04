Heksengilde organiseert succesvolle Paas-aperitief

Aalst Gebruik van onkruid­bran­der loopt grondig mis, materiaal van loodgieter gaat in vlammen op

In de Kerrebroekstraat in Aalst is bij een zware brand heel wat materiaal van een loodgieter in vlammen opgegaan. Een buurman was er in zijn tuin onkruid aan het wegbranden, maar dat liep grondig mis waardoor de brand zich kon uitbreiden naar het bedrijf naast hem.

15:32