Hedendaagse kunst tussen middeleeuwse wapens en wandtapijten, en ook de Bee Gees ontbreken niet

LaarneNadir. Dat is de naam van de expo in het Kasteel van Laarne. Van 13 maart tot 22 mei verzamelt het kruim van de Belgische hedendaagse kunstenaars er. Een unicum want ze lieten zich ook inspireren door het middeleeuwse kasteel en tonen er nieuw werk. Kunstenaar Kris Martin verzamelde zijn vrienden onder de vleugels van Nadir, ‘tegenovergesteld’ in het Arabisch.

Volledig scherm De getatoeëerde varkens van Wim Delvoye. © Didier Verbaere

Francis Alÿs, Thomas Bogaert, Michaël Borremans, Dirk Braeckman, David Claerbout, Berlinde De Bruyckere, Wim Delvoye, Kris Martin, Daniël Ost, Matthieu Ronsse, D.D.Trans en Jan Van Imschoot. Dat zijn de ronkende namen die Kris Martin samenbrengt in het Kasteel van Laarne. Uniek aan deze expo is dat de kunstenaars zich lieten inspireren door de middeleeuwse burcht en nieuw werk maakten.

“Het nadir, van het Arabisch nathir of ‘tegenovergesteld’ is in de astronomie het punt recht onder de waarnemer. Het is een metafoor om te kijken naar wat er is, naar de kern gaan”, legt Martin uit. Vorig jaar maakte hij een kunstwerk in zilver voor de Internationale zilvertentoonstelling in het kasteel en raakte gecharmeerd door het gebouw.

Volledig scherm Kris Martin nodigt bevriende kunstenaars uit voor een expo in het kasteel van Laarne. © Didier Verbaere

“Samen met directrice Veronique Lambert kwam ik tot het idee om hedendaagse kunst te presenteren in een historisch kader. En dit met de generatie kunstenaars die mezelf gevormd en geïnspireerd hebben en die intussen mijn vrienden zijn. Zij zegden meteen toe en laten zich op hun beurt inspireren door het gebouw en het decor. Zo is er een schilderij van Jan Van Imschoot die momenteel in Frankrijk woont en werkt maar afkomstig is van Laarne. Op basis van een oude foto van het jazzcombo van zijn vader, maakte hij een imposant werk”, legt Kris uit.

Volledig scherm Een werk van Michaël Borremans in de zilverkamer. © Didier Verbaere

“Alle kunstenaars, op Francis na, maakten nieuw werk en er is een mooi evenwicht tussen zwaarte en lichtheid, beladen thema’s en een vleugje humor. Het decor blijft ook onaangeroerd. Zo ontstaat er een interessante wisselwerking. Elke kunstenaar palmt een eigen ruimte in en er hangen hier meer dan veertig werken. Het is mijn persoonlijke pantheon en ik ben niet de curator maar enkel een deelnemende kunstenaar die toevallig het initiatief nam”, besluit Martin.

Een wandeling door het kasteel

Waarom Nadir de moeite loont? Het is in elk geval een vreemde gewaarwording om hedendaagse werken zoals de getatoeëerde varkens van Wim Delvoye in een eeuwenoude salon te zien staan, de tekeningen van Alÿs in een wapenkamer of schilderijen van Michaël Borremans in een zilverkamer. Maar het werkt wonderwel. Idem voor de holografische dansbeelden van Thomas Bogaert op de omgekeerde tonen van de Bee Gees en The Close, een video-installatie van David Claerbout in een 14de-eeuwse kapel. Een Europese première overigens. Kris Martin houdt de bezoekers ook een spiegel voor in de grote balzaal. En dat is exact wat kunstenaars, ook hedendaagse, willen met hun werk. ‘Culture Club’ strijkt op vrijdag 11 maart neer in Laarne voor een live-uitzending tussen 18 en 20 uur op Radio 1. Vanaf zondag is het grote publiek welkom van 10 tot 17 uur behalve op maandag. Info op www.nadir2022.be

Volledig scherm Hedendaagse kunst in het Kasteel van Laarne. © Didier Verbaere