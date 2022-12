Good Mood Winterbar aan Kasteel van Laarne

Zaterdag starten in het Kasteel van Laarne de voorstellingen van Kerstmagie op zijn kop! Voor en na de voorstellingen kunnen bezoekers terecht in de gezellige winterbar van Good Mood en Fran op de binnenkoer van het kasteel. “Voldoende verwarmd en plaats voor 250 bezoekers”, verzekert Riken Ost van Good Mood. Fran zorgt voor de heerlijke hapjes en gerechten in een winterse sfeer.