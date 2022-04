Gespreksavond: De Kalkense meersen: eeuwenoud en springlevend

Drie jaar geleden publiceerde Natuurpunt Scheldeland het boek Meandertaal, Kalkense Meersen, eeuwenoud en springlevend. Een lijvig werk over het natte meersengebied tussen de dorpskernen van Kalken, Berlare, Wichelen en Wetteren. Peter Claus neemt je mee in het verhaal van de Kalkense meersen. Hij kijkt terug naar de Kalkense meersen van het verleden en geeft een blik in de toekomst van het grootste natuurgebied. De afgelopen jaren is de aanblik van de Kalkense meersen immers fel veranderd. Maar het werk is nog niet af. Wat er nog op de agenda staat, verneem je om 19.30 uur in het zaaltje aan de Peperstraat 3 in Kalken. Deelname is gratis.