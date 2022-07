Geriater Lucien De Cock belicht ouderen en fysiek geweld in nieuw boek: “Blijf van mijn lijf”

LaarneIn een nieuw boek, een kanjer van 618 bladzijden, besteedt Dokter Geriater Lucien De Cock uit Laarne aandacht aan fysiek geweld onder ouderen. Het is een informatief werk voor gespecialiseerde personen die betrokken zijn bij de gerechtelijke wereld, de gezondheidszorg, sociale werkers en vele anderen. “Een thema dat nauwelijks of slechts heel oppervlakkig in de media wordt behandeld of eerder nog wordt verzwegen”, zegt de geriater.

Dr. Lucien De Cock was de eerste erkende geriater in België en schreef in het verleden al verschillende bestsellers over dementie, depressie, de dood, seksualiteit bij ouderen, Jeanne Calment. Ook in ‘Blijf van mijn lijf’ staat een weinig bekende maar helaas ook harde realiteit pal boven water: geweld onder ouderen.

“Oudere mensen en fysiek geweld zijn een dagelijks probleem. Toch zijn de berichtgeving en de info hieromtrent eerder karig in vergelijking met die over jongeren. Ouderen zijn meestal het slachtoffer van geweld, maar steeds vaker zijn ze ook de dader. Ouderenmishandeling gebeurt veelal nog stiekem, zowel in de thuiszorg als in zorginstellingen. Maar wie is die ‘lastige’ oudere?”, vraagt Lucien De Cock zich af in zijn boek.

Dagelijkse slachtoffers maar ook daders

“Ouderen zijn ook dagelijkse slachtoffers van delicten. Vermogensdelicten spannen de kroon. Het beheer van de eigen financiën wordt steeds moeilijker voor ouderen. Diefstal door vooral familieleden en hulpverleners zijn legio. Het rijtje van de vindingrijkheid om ouderen geld te ontfutselen, neemt gestadig toe: de neps, de babbeltrucs, de gauwdieven, de cybercriminaliteit. De gewelddadigere handtasdiefstallen houden de oudere vrouw van straat. Omtrent de geweldsdelicten wordt uitvoerig ingegaan op seksueel geweld tegen ouderen en op moord. Seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van jonge vrouwen is dagelijks breed uitgesmeerd medianieuws maar over seksueel geweld met onder andere verkrachting van de oudere mens wordt met geen woord gerept”, legt Lucien uit.

Euthanasie als gesublimeerde moord

“De laatste maanden komt er wel vaker partnergeweld met moord en doodslag bij ouderen aan het licht. Het wordt zorgwekkender. Weinigen kennen het bestaan van de talrijkere seriemoordenaars van oudere mensen in de gezondheidszorg. Er deden zich recent ook enkele moorden voor in zorgcentra, beschouwd als de veilige havens bij uitstek. Er komt meer inzicht en kennis omtrent de psychotische dader. De euthanasie, in se een gesublimeerde moord, komt nu opnieuw in de actualiteit in verband met dementerenden. Daarom begint dit boek met ‘de gesel dementie’, een dominerende constante in quasi de hele geweldsproblematiek bij ouderen. Er is de fascinerende geschiedenis van de gifmoorden. Anderzijds zijn ouderen zelf geen doetjes meer, maar de roep om specifieke geriatrische gevangenissen vereist inzicht en overleg”, zegt De Cock. En hij laat ook zijn licht schijnen op de actualiteit met de daden van Poetin, de juwelier die een inbreker doodschoot, de cyanide -zelfmoordpillen en de dagelijkse partnermoorden.

Het boek bevat 618 bladzijden, is uitgegeven bij Maklu Uitgeverij in Antwerpen en kost 37,50 euro. Te bestellen via deze link.

