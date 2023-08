Prullenbos overrom­peld voor oude ambachten­markt: politie sluit zelfs Groen­straat af

De eerste oude ambachtenmarkt op het recreatiedomein Het Prullenbos in Wetteren-Ten-Ede was dinsdag een overrompelend succes. De politie sloot zelfs de Groenstraat af en voerde tijdelijk eenrichtingsverkeer in.