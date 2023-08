Ben (22) bouwt Playmobil-diorama in Kasteel van Laarne

’t Cruydt int Kasteel. Zo heet het diorama dat Ben De Praetere (22) uit Laarne bouwde in Playmobil. De man is gepassioneerd door Playmobil en door middeleeuwse kastelen. Het was zijn grote droom om in het Kasteel van Laarne een diorama te bouwen en tentoon te stellen. Die droom is werkelijkheid geworden.