Gemeentehuis kleurt paars naar aanleiding van Epilepsie Dag

Wetteren 21 praalwa­gens kleuren 66ste Carnavals­stoet in Wetteren

Prins Avez en Prinses Yanna trokken zondagmiddag de 66ste Carnavalstoet op gang in Wetteren. Na drie jaar zonder stoet was het enthousiasme groot en ook het publiek was weer massaal op de afspraak voor een cavalcade met 21 mooie praalwagens.