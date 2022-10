Fortunekermis bij Herberg Schorpioen en Bierhuis Balou

Vrijdagavond is er in Bierhuis Balou een schieting op de liggende wip zonder vizier georganiseerd door de Floerentoeters. Zaterdag organiseren Abel, Bea, Adelin, Francine en Mathias een wandeling met ezels en kleine paarden om 9 uur en is er karabijnschieting om 15 uur. In de Schorpioen is er een avondrit met oldtimerfietsen van D’Antieke Velokes en Oldtimerclub Oude Gloriën en maken de Kalkense reuzen Stien en Lies hun opwachting. Om 19 uur is er een concert van de jarige en Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kalken en een optreden van Wallbox en aansluitend discobar in Balou.