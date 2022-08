Foodbar Margot start met culinaire avonden: “Op algemene aanvraag van de klanten”

Foodbar Margot is het geesteskind van Margot Poppeliers en Niels De Maeght uit Lokeren. Zij openden in februari 2019 de zaak en bieden er uitgebreide (champagne) ontbijten, brunches en lunches aan. Met succes want van heinde en ver vinden de klanten de weg naar hun conceptbar. In Foodbar Margot kunnen gasten genieten van ‘s morgens vroeg tot in de late namiddag. Er is keuze uit gezonde en uitgebreide ontbijten, slaatjes met groenten uit de eigen moestuin en verse groentesoep met een lekker sneetje ambachtelijk brood. ’s Middags serveert Margot boerenkost op Vlaamse wijze met een lekker streekbiertje. Er is ook koffie met zoetigheden en een brede keuze aan kruidenthee, of een assortiment kazen en fijnkost geserveerd op een boerenplank met een bijhorend glaasje wijn.

La Soirée de Margot

En nu wordt het concept uitgebreid met een culinaire avond onder de noemer ‘La Soirée de Margot’ met een culinaire gastkok op 23 september. “De klanten bleven maar vragen om ook ’s avonds te openen. Dat gaan we nu uitproberen met een culinaire diner”, zegt Niels. Net als in Foodbar Margot ligt ook de lat hier iets hoger. De chefkok prenseteert onder meer champagne, tartaar van gerookte zalm of carpaccio van ossenhaas, babykreeft of bavette en dessert voor 75 euro. “We willen een extra culinaire ervaring aanbieden in Laarne en omstreken want blijkbaar is daar nood aan. Zonder dat we in het vaarwater van onze collega’s in de regio terecht komen. Als dat aanslaat, willen we maandelijks of vaker zulke avonden organiseren”, besluit Niels. Enkel op reservatie via www.margot-foodbar.com. De plaatsen zijn beperkt.