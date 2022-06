Einde vliegenplaag (eindelijk) in zicht voor buurtbewoners Veldmeers?

De bewoners van de straten rond het bedrijventerrein aan de Veldmeers in Laarne kampen al maanden met een gigantische vliegenplaag. In september 2020 brandde een loods van de firma Audenaert uit en sindsdien stapelden de bergen afval er zich op. Met heel wat overlast aan vliegen en ratten tot gevolg. Op bevel van het lokaal bestuur en de rechtbank, die de betrokken firma’s in gebreke stelde, moest de afvalberg voor 17 juni verwijderd worden. Maar de bedrijven werden intussen failliet verklaard. Gelukkig stemde de curator in om het werk af te maken.

Werken maandag voltooid

Vandaag lagen de werken opnieuw stil. “Maar dat is tijdelijk want het bedrijf waar het afval naartoe gaat om te verwerken, kan de immense hoop zelf niet meer slikken. Maar donderdag en vrijdag zou alles weg moeten zijn. Intussen wordt ook viermaal per dag het afval besproeid met verdelgingsmiddelen die vliegen en ratten moeten uitroeien. We hopen dat maandag de toestand genormaliseerd is. We gaan ons als gemeente ook beraden over de toekomst van de site want soortgelijke bedrijven zijn hier nooit meer welkom. Dit willen we geen volgende maal meemaken”, zegt eerste schepen Igor Rogiers (Open Vld) die de werken van nabij opvolgt.