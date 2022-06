Eerste succesvolle Antique Motorcycle Run wordt volgend jaar tweedaagse

De belangstelling voor de ronkende namen en motoren van Raleigh, B.S.A., Royal Enfield, Batavus en Norton was groot in Laarne. Een honderdtal motorrijders in passende kledij namen deel aan de eerste Antique Motorcycle Run. “We zijn uiteraard tevreden en er zijn ook heel wat buitenlandse deelnemers onder de honderdtal deelnemers. We bekijken of we er volgend jaar meteen een tweedaagse happening van maken met overnachting”, zegt Matthias. De motorrijders konden een rondrit in de regio maken of gewoon genieten van de belangstelling, een hapje en een drankje in het prachtige decor.