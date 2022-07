Eekhoekstraat gaat weer open richting R4 met nieuwe verkeersmaatregelen in centrum Laarne

Vrijdag om 14 uur wordt afrit 5 van de R4 weer opengesteld en de lokale politie zal alle signalisatie op gemeentewegen uit dienst stellen rond 17 uur. Ook worden er nieuwe verkeersmaatregelen ingevoerd in de bebouwde kom van Laarne. Zo is voortaan alle doorgaand vrachtverkeer van +3,5 ton verboden. Richting Wetteren moeten de vrachtwagens via de Mellestraat en Schoorstraat rijden. Vrachtverkeer vanuit Wetteren dat via de Meirhoekstraat richting R4 wil rijden wordt omgeleid via de Korte Meire, Lange Meire en Steentjestraat om dan verder naar de E17 te rijden via de N445 en de Rivierstraat.