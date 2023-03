Dorp 49 heropent als all-in restaurant Het Reigershof: “Betaalbare Frans Belgische keuken met aansluitend feestje”

Matthieu Spruytte (39) uit Izegem is sinds jaar en dag werkzaam in de horeca. “Ik heb altijd al de ambitie gehad om een eigen zaak te starten. In mijn zoektocht kwam ik uit op Dorp 49 in Kalken dat sinds anderhalf jaar gesloten is”, legt Matthieu uit. “Toen ik hier kwam kijken, had ik meteen een goed gevoel bij de zaak. Vandaag de dag vind ik uit eten gaan eigenlijk zelf behoorlijk duur. Dus dit was de ideale locatie en heeft het potentieel voor het idee dat ik in gedachten heb: een all-in restaurant met één menu in het restaurant en een buffet in de zaal. Betaalbaar voor iedereen met een ervaren topteam in de keuken”, vertelt Matthieu.