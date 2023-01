Didier Combel is nieuwe voorzitter CD&V

Melle Schouw­brand in Linde­straat: woning gelukkig niet onbewoon­baar

In de Lindestraat in Melle is maandagavond een schouwbrand uitgebroken in een woning. Er raakte gelukkig niemand gewond, en ook de schade bleef al bij al beperkt. “De woning is niet onbewoonbaar”, klinkt het bij de lokale politie.

9 januari