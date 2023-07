“De caravan van de buren is meters verplaatst”: windhoos richt serieuze schade aan in Laarne

RESTOTIP. Mochica, een vleugje Peru en een vleugje Japan samen in één bord in het Patershol

Een nieuwkomer in die kleine, gezellige straatjes van het Patershol, dat vraagt om een bezoekje. Op een regenachtige dinsdagmiddag - de ene dag dat het regende in juni - stappen we de zaak in de Zeugsteeg binnen. Het is er basic, maar wel gezellig.