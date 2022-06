Dagverzorgingscentrum De Dagvlinder viert 10de verjaardag

Laarne Onthaaldag voor kersverse ouders in Laarne: “Van de geboorte tot de eerste schooldag”

Met een onthaaldag en een welkomstpakket wil de gemeente Laarne toekomstige en nieuwe ouders klaarstomen voor het ouderschap. Iedereen is uitgenodigd in ‘De ontmoetingsplek’, de bibliotheek en het IBO in de Keistraat op zondag 19 juni van 10 tot 13 uur.

15 juni