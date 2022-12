Box Meeting op tweede kerstdag met Belgisch kampioen Ben Othmen Rayen

Boxing Club Kalken bestaat dit jaar 75 jaar en organiseert reeds voor de 23ste maal een boxgala in Zaal Skala. De club heeft onder meer Belgisch kampioen Ben Othmen Rayen in haar rangen. Hij treedt uiteraard ook in de ring. Op het programma staan 14 mooie liefhebberskampen, waarvan 7 kampen met boksers van BC Kalken met Emmely Uitterschout, Ilaz Iseni, Bright Osahon, Gianni Van Den Broecke, Artjon Avdoyan en Yari Oulichki.

Eerbetoon voorzitter

“Onze meeting staat in Kalken bekend als hét evenement van het jaar en is ook de ideale plaats om tijdens de feestdagen vrienden en oude bekenden tegen het lijf te lopen. Dit jaar willen we ook Marc Blancqaert in de bloemen zetten voor zijn meer dan 30 jaar lange inzet als voorzitter van onze club. Hij droeg het vaandel over aan de nieuwe generatie en we zullen onze uiterste best doen om het gekende niveau hoog te houden”, zegt voorzitter Tom Abraham.