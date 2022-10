Bloemen-, boeren-, kunst-, en ambachtenmarkt op Sint-Denijskermis

Kunst in de kerk en Groeifestival

Tijdens de markt kan u ook de tentoonstelling ‘Kunst in de kerk” bezoeken van de kunstvereniging Lak@rt in de Sint-Denijskerk te Kalken. Op het zelfde moment gaat ook het “Groeifestival” door in de pastorijtuin aan Eetcafé De Pastorij aan Kalkendorp 6. Het Groeifestival is een “speels doe festival” over opvoeden en opgroeien, voor alle kinderen, jongeren, ouders en grootouders met infostanden en activiteiten georganiseerd door de partners van het Huis van het Kind Laarne – Wetteren – Wichelen met een grimestand en springkasteel. De markt is doorlopend te bezoeken van 14 tot 18 uur en is gratis.