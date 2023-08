Vooruit houdt actie voor meer zitbanken in gemeente: “Plaatsen op strategi­sche locaties"

Oppositiepartij Vooruit heeft zaterdagochtend een kleine actie gehouden in de Kasteeldreef in Berlare om meer zitbanken te plaatsen. Ze deden dit met een zelfgemaakte zitbank, die op verschillende plaatsen zal opduiken in de gemeente waar er volgens de mensen nood aan is. “We willen op deze manier een signaal geven aan de gemeente om meer van deze zitbanken te voorzien, want dat is er nu te weinig op sommige plaatsen", zegt Jan Van Hee (Vooruit).