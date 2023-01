Basisschool De Zonnebloem is voortaan ankerschool

“Elke school is verplicht een beleid op leerlingenbegeleiding te voeren. Zo kunnen alle leerlingen zich optimaal ontwikkelen met een maximale leerwinst. Dit geldt ook voor cognitief sterk functionerende leerlingen. Al jaren zetten we in om leerlingen die moeilijk de leerstof verwerken extra te begeleiden. Het gaat bijvoorbeeld om leerlingen die extra uitleg nodig hebben, leerlingen waarbij een terugkeer in de leerstof noodzakelijk is, leerlingen die nood hebben aan hulpmiddelen”, legt directrice Anniq Patho uit.

Bij de start van het schooljaar werden nieuwe overheidsmaatregelen opgelegd maar door de jarenlange ervaring kan de school zich nu al een ‘ankerschool voor cognitief sterk functionerende leerlingen’ heten. “Dat wil zeggen dat we deel uitmaken van het lerend netwerk Cognitief Sterk Functioneren. Voor kinderen die extra uitdagingen nodig hebben, voorzien we in de klas verrijking op verschillende niveaus, zowel binnen de klas als klasoverschrijdend. Via een routeklas worden leerlingen uitgedaagd op een hoger denkniveau. Het is namelijk belangrijk dat sterke leerlingen ook inzetten op vaardigheden zoals leren denken in deelstappen, leren omgaan met faalangst, leren doorzetten als het moeilijker wordt. Dit kunnen sterk functionerende leerlingen enkel leren als ze leerstof als een uitdaging ervaren en dat is de basisleerstof niet voor hen. Concreet werken sterk functionerende leerlingen aan aparte projecten, wiskundeoefeningen binnen een moeilijker denkniveau en leren programmeren.”