Alle juridische tegenstand uitgeput: autokeuring komt naar Laarne

LaarneSBAT mag een nieuw autokeuring station bouwen op de KMO zone Veldmeers in de Leeweg in Laarne. Het lokaal bestuur kreeg ook in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ongelijk in haar protest tegen een bouwvergunning van de deputatie en staakt de juridische strijd. “We gaan er alles aan doen om de verkeersstroom in goeie banen te leiden”, zegt schepen Igor Rogiers.

SBAT liet in 2014 haar oog vallen op het terrein van het voormalige vleesbedrijf Bonimex dat afbrandde op de KMO zone aan Leeweg in Laarne. De autokeuring vroeg een vergunning aan voor de bouw van een nieuw servicestation met 3 lijnen voor personenwagens en 1 voor bedrijfsvoertuigen. Het lokaal bestuur en heel wat adviesraden zagen de komst van een autokeuring niet zitten en tekenden verzet aan tegen de vergunning die op 24 juni vorig jaar werd afgeleverd. Maar de gemeente staakt nu de strijd. “Ook in beroep werden onze argumenten van tafel geveegd. Een verdere strijd voor cassatie is zinloos”, zegt schepen Igor Rogiers (Open Vld).

Hinder verwacht

Het gemeentebestuur had er nochtans alles aan gedaan om de komst van SBAT af te weren. Zo is er een RUP opgesteld dat enkel lokale bedrijven die geen hinder inzake mobiliteit veroorzaken, welkom op de KMO zone. “Als gemeente hebben we destijds voor het gebied een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vastgesteld waardoor er enkel plaats is voor lokale ambachtelijke bedrijven die geen mobiliteitshinder veroorzaken. Naar de mening van de gemeente, die toch de auteur is van dit RUP, is een keuring hiermee manifest in strijd. Een keuringstation is bovenlokaal, niet ambachtelijk en veroorzaakt behoorlijke effecten op het vlak van mobiliteit”, legt Igor uit. “Nu goed, de Raad voor Vergunningsbetwisting heeft mettertijd elk van deze argumenten verworpen. De raadsman van de gemeente stelt dat een cassatieberoep weinig slaagkansen heeft. We leven in een rechtstaat en leggen ons neer bij de uitspraak van de rechter.”

Dagelijks tot 195 wagens

SBAT verwacht in Laarne dagelijks 135 tot 195 voertuigen te keuren per dag in haar nieuwe station. Goed voor zo’n 400 bewegingen per dag. “We gaan er nu alles aan doen om het verkeer in goeie banen te leiden en uit het centrum van Laarne te weren. We gaan ook maatregelen nemen om vrachtwagens te ontraden om via de Hoekstraat en Leeweg naar de site te rijden”, zegt schepen Rogiers. “Maar er zal wel een toename van verkeer zijn via Wettere en de Steentjesstraat”, kijkt Igor vooruit. “Eén pluspuntje is dat sinds corona de autokeuring op afspraak werkt en het verkeer dus gespreid zal zijn over de dag”, besluit Igor.

Volledig scherm SBAT kreeg een vergunning voor de bouw van een nieuw keuringsstation op het voormalige terrein van Bonimex in Laarne. © Didier Verbaere