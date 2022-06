Afvalbedrijf failliet verklaard maar curator zal afvoer afval verder zetten om vliegenplaag in te dijken

Overmere Frans en Anna vieren platina jubileum

Frans De Gelder en Anna Pieters vierden op vrijdag 10 juni hun 70ste huwelijksverjaardag samen. Het koppel trad in 1952 in het huwelijksbootje en is nog steeds samen. Ze vierden hun huwelijksverjaardag in het bijzijn van hun familie in Overmere.

11 juni