Afbraak De Windwijzer terug van start

Berlare Berlare opent rekening­num­mer en organi­seert inzamelmo­men­ten voor inwoners Oekraïne

Net als iedereen is ook het gemeentebestuur in Berlare bijzonder aangegrepen door de oorlog in Oekraïne. Om de inwoners daar nog meer te kunnen helpen richt het bestuur nu een steunfonds op en zullen ze enkele inzamelmomenten organiseren voor hoognodige goederen.

10 maart