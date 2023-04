25 minuten file op E17 richting Kortrijk vanaf Waasmunster: ongeval ter hoogte van Kalken

’t Ensemble verkoopt al 10 jaar tweede­hands­kle­dij: “Voor sommige mensen gratis, voor anderen aan kleine prijsjes, maar steeds uniek"

‘t Ensemble, de winkel in tweedehandskledij voor mensen met een beperkt inkomen in Wetteren, bestaat tien jaar. En hoe kan een klerenwinkel beter een verjaardag vieren dan met een modeshow? ‘t Ensemble doet dat in stijl. “De laatste jaren schenken meer en meer mensen kleding.”