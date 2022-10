150 nieuwe inwoners ontvangen in Laarne

Aalst Scheids­rech­ter met brandweer­er­va­ring en andere vrijwilli­gers redden leven van beloftevol­le volleybal­ler: “Blij dat defibrilla­tor snel gebruikt werd”

Martin Perin, beloftevol volleyballer bij Maaseik, heeft zijn leven te danken aan de scheidsrechter en enkele vrijwilligers die gisteren in Aalst aanwezig waren bij de wedstrijd. De jongeman kreeg een hartstilstand, maar dankzij de snelle aanlevering van een defibrillator kon het leven gered worden van de tiener. “Onze AED in de sporthal heeft zijn nut bewezen en daar kunnen we alleen maar blij om zijn”, zegt Sven Van Keymeulen van sporthal Schotte.

2 oktober