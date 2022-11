124 nieuwe bomen in geboortebos Wallekens

“Een geboorte blijft een unieke gebeurtenis die we als lokaal bestuur Laarne niet zomaar laten passeren. Naar jaarlijkse gewoonte zetten we de kersverse ouders graag even in de bloemetjes en in de boompjes. Aan het bedrijventerrein De Wallekens in Kalken werden 124 bomen aangeplant”, meldt het lokaal bestuur