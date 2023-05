Zo VeloVeilig is Laakdal: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

NET OPEN. Elise (27) opent pop-upwinkel van haar kledingweb­shop Chique Happens in hartje Herselt: “Ik doe niets liever dan mensen laten stralen in een mooie outfit”

Elise Geyskens (27) uit Aarschot strijkt met haar dameskledingwebshop Chique Happens dit weekend neer in een fysieke pop-upwinkel in het centrum van Herselt. Nadat een eerste pop-upwinkel in Aarschot al een succes was, hoopt de jonge onderneemster - die ook nog fulltime als ergotherapeut in het UZ Leuven werkt - ook in Herselt veel klanten te ontmoeten en van kop tot teen te kleden.