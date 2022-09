Zeepziederij WimPau gunt blik achter de schermen tijdens Open Bedrijvendag

In 1966 startten de ouders van Wim en Paul Beyens uit Geel met de huis-aan-huisverkoop van schoonmaakproducten. Vandaag, 56 jaar later, telt het bedrijf zo’n vijftien medewerkers en produceert het onder meer schoonmaakmiddelen en onderhoudsproducten voor zwembaden en jacuzzi’s. In 2017 bouwde WimPau een nieuw bedrijfspand met een productieruimte, magazijn en kantoren langs de Kanaalweg in Laakdal.

Duurzaam ondernemen

Hoewel hun afzetmarkt een groot deel van België en Nederland bestrijkt, vinden de ondernemers dat de connectie met de omgeving belangrijk blijft. “Al onze medewerkers wonen in de buurt en de meesten komen met de fiets werken”, legt Paul uit. “Daarnaast dragen we ook de lokale verenigingen een warm hart toe. Zo schonken we bijvoorbeeld tijdens de coronaperiode gratis ontsmettingsmiddel aan de jeugdverenigingen in de buurt zodat ze zorgeloos op kamp konden gaan.”

Volledig scherm In 2017 bouwde WimPau een nieuw bedrijfspand met een productieruimte, een magazijn en kantoren in Laakdal. © RV

Ook duurzaam ondernemen is een belangrijk aspect, vindt Wim Beyens: “Onze elektriciteit wordt opgewekt met behulp van zonnepanelen en de overproductie wordt gedeeld met bedrijven en huisgezinnen in de buurt. Ook al het afvalwater wordt apart gezuiverd zodat onze productie geen belasting vormt voor het milieu.”

Win een pakket schoonmaakmiddelen

Tijdens Open Bedrijvendag komen belangstellenden alles te weten over Zeepziederij WimPau, dat onlangs haar logo en huisstijl in een nieuw jasje stak. Op zondag 2 oktober is een bezoek mogelijk tussen 10 en 17 uur aan de Kanaalweg 14 in Laakdal, nabij Domein De Vesten. Je kan er rondwandelen in het bedrijfsgebouw van 5000 vierkante meter en ontdekken hoe jaarlijks 1 miljoen liter aan pool-, cleaning-, en spaproducten worden geproduceerd.

De rondleiding is volledig toegankelijk met rolstoel en voor de allerkleinsten is er een springkasteel. Na afloop kunnen bezoekers genieten van een hapje of drankje te voordele van de G-werking van de Geelse Tafeltennisclub. Bovendien maken bezoekers kans om een pakket schoonmaakmiddelen ter waarde van 800 euro te winnen.

