Woningprijzen blijven stijgen in Laakdal

meerhout 30 tijdelijke camera's brengen verkeers­stro­men in Meerhout in beeld: “Nagaan hoeveel doorgaand en lokaal verkeer er is”

In Meerhout heeft het gemeentebestuur dinsdag 24 uur lang metingen laten uitvoeren die het doorgaande gemotoriseerde verkeer in kaart moeten brengen. Een kleine dertig tijdelijke camera’s werden daarvoor op verschillende plekken in de gemeente opgehangen, voornamelijk aan de belangrijkste invalswegen en in het centrum.

18 januari