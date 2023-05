WEER. Zware neerslag en bewolking in Laakdal vanochtend

Bestuur­ster (51) valt in slaap achter het stuur

Maandagavond omstreeks 20.15 uur reed een 51-jarige vrouw uit Westerlo tegen twee verkeersborden op het kruispunt van de Gevaertlaan met de Duivengracht in Westerlo. Vermoedelijk was ze even ingedut en verloor ze daarom de controle over het stuur. De dame geraakte lichtgewond.