WEER. Vanochtend kans op helder weer in Laakdal

KIJK. Ludwig (59) heeft wereldre­cord ‘bartending’ beet, 120 uren achter de toog: “Nog eens ? Nee, nu is het aan de jeugd”

Ludwig Van Isterdael (59) kroop afgelopen maandag achter zijn toog in het zaaltje van café Ons Volkshuis in Meerhout met één doel: het volhouden tot zaterdagavond 18 uur. En daar is hij met verve in geslaagd. En nog altijd met de glimlach. “Moeilijke momenten ? Misschien eventjes (lacht). Maar dit was toch wel de laatste keer. Nu is het aan de jeugd om het nog eens proberen te verbreken”, lacht de cafébaas. Waarna hij de zaal inging om nog wat mee te vieren. Slapen? Dat is iets voor zondag.